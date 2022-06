Quella cena a casa Pittelli, per due magistrati dì Catanzaro rimane concreto il trasferimento per incompatibilità

Il Plenum del Csm ha votato per il ritorno in prima commissione della pratica di trasferimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale dei giudici della Corte d’Appello di Catanzaro, in servizio attualmente nel settore civile, Giuseppe Perri e Pietro Scuteri, presenti in una cena svoltasi prima della conoscenza dell’indagine “Rinascita Scott” a casa dell’avvocato Giancarlo Pittelli.

Il relatore Benedetti in apertura dell’assemblea plenaria aveva annunciato la richiesta di effettuare una nuova attività istruttoria bei confronti dei due magistrati. Istanza che è stata accolta in modo favorevole da quasi tutti i consiglieri, ad eccezione di Di Matteo che aveva invocato il trasferimento immediato dei due colleghi dal Distretto giudiziario di Catanzaro.