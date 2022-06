Coppia uccisa a Lecce, un giudice popolare parla del verdetto in Tv

Sono entrati in camera di consiglio i giudici della Corte d’Assise di Lecce per la sentenza a carico dell’ex studente di Scienze infermieristiche di Casarano, Antonio De Marco, imputato e reo confesso di aver ucciso a coltellate i fidanzati Daniele De Santis, arbitro di calcio, 33 anni, ed Eleonora Manta, 30, dipendente Inps a Brindisi, nel loro appartamento a Lecce mentre erano a cena, il 21 settembre 2020. De Marco venne arrestato 7 giorni dopo il duplice omicidio ed è ristretto nel carcere di Lecce. La lettura del dispositivo è attesa per oggi nell’aula bunker del carcere dove si sono svolte tutte le udienze del processo iniziato a febbraio 2021.

La pm della procura di Lecce, Maria Consolata Moschettini, ha chiesto la condanna dell’imputato all’ergastolo con isolamento diurno per un anno, contestando le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Prima di ritirarsi in camera di consiglio, il presidente della Corte, Pietro Baffa, ha disposto la decadenza di un giudice popolare supplente perché, poco prima dell’inizio dell’udienza, ha rilasciato un’intervista a un’emittente televisiva.