È Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi

È morto a 99 anni a Milano il presidente emerito dell’Anpi, Carlo Smuraglia. Lo annuncia l’Anpi su Fb. «Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l’appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia. Tutta l’ANPI, nel ricordare l’umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l’Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti».

«Ci lascia oggi un grande italiano. Testimonianza, pensiero, azione ed esempio, per noi e per le nuove generazioni», scrive su Twitter Enrico Letta. «Esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Smuraglia» le deputate e i deputati Pd: Smuraglia «una grande personalità per il suo spessore politico e morale». «Un esempio per tutti – aggiungono -, in particolare per le giovani generazioni verso le quali la sua vita e il suo messaggio rimangono un modello intramontabile».