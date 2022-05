Mosca: «La città Lyman ora è nostra». Testato il missile ipersonico Tsirkon

Mentre prosegue l’accerchiamento di Severodonetsk, sotto il tiro costante dell’artiglieria russa, i separatisti del Donetsk hanno annunciato la conquista di Lyman. Le milizie filorusse dell’autoproclamata «repubblica popolare» hanno affermato di aver «preso il controllo completo» dell’insediamento, aiutate da unità delle forze del Lugansk, l’altra regione del Donbass in parte in mano ai secessionisti, e dal «sostegno» di le forze armate russe. Né l’esercito russo né l’esercito ucraino hanno commentato ancora l’annuncio. Secondo l’Institute for the Study of War (Isw) le forze russe «hanno completamente preso» Lyman. Il controllo di questo importante crocevia del Donbass aprirebbe ai russi la strada verso Sloviansk e Kramatorsk, centri amministrativi della porzione del Donetsk ancora in mano ucraina, per poi completare, più a Est, l’accerchiamento dell’agglomerato formato da Severodonetsk e Lyssytchansk. La caduta di queste due città consentirebbe a Mosca di impadronirsi dell’intero territorio del Lugansk.

Mosca testa il missile ipersonico Tsirkon

Il ministero della Difesa russo ha annunciato di avere effettuato un nuovo lancio di prova del missile ipersonico Tsirkon. Il lancio è partito da una nave che si trova nel mare di Barents. Il lancio da parte della Flotta del Nord della Federazione russa ha puntato un obiettivo situato nel Mar Bianco, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa di Mosca. «Secondo i sistemi di monitoraggio e registrazione dal vivo, un missile da crociera ipersonico Tsirkon ha colpito con successo un obiettivo marittimo situato a circa 1.000 chilometri di distanza. Il volo del missile ipersonico ha rispettato i parametri stabiliti», secondo Mosca.

Mosca: «La città Lyman ora è nostra»

La città di Kransnyi Lyman nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) è ora completamente sotto il controllo delle Forze Armate russe. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov. Mosca ha ridato a Lyman il nome con cui era chiamata fino al 2016. «A seguito dell’azione congiunta delle unità della milizia di Donetsk e delle Forze armate russe, la città di Lyman è stata interamente liberata dai nazionalisti ucraini», si legge in una dichiarazione del dicastero.