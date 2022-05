Ucraina: gli 007 britannici: «La Bielorussia non entra in guerra per evitare sanzioni»

«Nonostante le precedenti ipotesi, le forze bielorusse non sono state coinvolte direttamente nel conflitto fino ad oggi. Tuttavia, il territorio bielorusso è stato utilizzato come trampolino di lancio per l’offensiva iniziale della Russia su Kiev e Chernihiv. La Russia ha anche effettuato attacchi aerei e missilistici dalla Bielorussia. È probabile che Alexander Lukashenko cerchi di evitare il coinvolgimento militare diretto a causa del rischio di sanzioni occidentali, oltre che per la reazione dell’Ucraina e il possibile malcontento dell’esercito bielorusso». Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica.

Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti

«Nelle ultime 24 ore sono stati respinti 17 attacchi del nemico, distrutti 3 carri armati, un sistema artiglieristico, 6 unità dei mezzi militari e un’auto». Lo scrive su Twitter Serhii Haidai, governatore della regione di Luhansk, aggiungendo che «stanotte nella direzione di Severodonetsk i russi hanno attaccato i quartieri residenziali, danneggiato 7 grattacieli, ferito un ragazzo di 15 anni a Lysychansk, che ora si trova in ospedale di Dnipro. 20 case sono state danneggiate nella comunità territoriale di Popasna».