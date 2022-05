Molestie all’adunata degli alpini, le deputate dem: «Il governo chiarisca»

«Chiediamo al ministero della Difesa quali azioni intenda intraprendere perché gli episodi gravissimi avvenuti a Rimini nei giorni scorsi durante l’adunata degli alpini non si ripetano e quali iniziative intenda assumere per fare chiarezza e supportare le donne che sono state vittime delle molestie». A prendere la parola dopo le polemiche di questi giorni sulle molestie segnalate all’adunata degli alpini lo scorso week end, ora sono le deputate dem.

La lunga lista di firmatarie – Pini, Boldrini, D’Elia, Bruno Bossio, Cenni, Incerti, Mura, Schirò, Pollastrini, Morani, Gribaudo, Braga, Lorenzin, La Marca, Prestipino, Bonomo, Ciagà, Di Giorgi, Madia, Berlinghieri, Cantini, Ciampi, Quartapelle – ha presentato oggi presentato un’interrogazione al ministero della Difesa. Sottolineando che non si tratta di casi isolati: «Non è la prima volta – scrivono le deputate – che tali atteggiamenti sono stati segnalati durante le adunate nazionali degli alpini. Numerose testate giornalistiche hanno ricostruito le stesse molestie di massa anche durante le adunate nazionali avvenute negli anni scorsi, come per esempio durante l’adunata di Trento del 2018».

Durante le giornate dell’adunata, dal 5 all’8 maggio, sono state segnalate e raccolte dall’associazione Non una di Meno Rimini decine e decine di denunce da parte di donne molestate verbalmente o fisicamente da uomini che indossavano il cappello che contraddistingue gli alpini e che sono facilmente identificabili come partecipanti all’adunata. Ma l’Associazione Nazionale Alpini ha respinto al mittente le accuse, mettendo in dubbio la veridicità delle denunce e poi definendoli “episodi di maleducazione”. «Considerato che non si tratterebbe di episodi di maleducazione, ma di reati ascrivibili alle molestie, tanto più gravi in quanto compiuti da partecipanti e associati all’adunata nazionale di un corpo dell’esercito italiano, chiediamo al ministero della Difesa di intervenire, anche in collaborazione con l’associazione nazionale alpini, affinché tali episodi non accadano più», scrivono ora le deputate del Pd. Che si rivolgono direttamente al governo dopo la bufera che invece ha travolto le colleghe di partito di Rimini.

A scatenare il feroce dibattito social è stato il comunicato della Conferenza delle donne del Pd riminese, pubblicato sulla sua pagina Facebook dalla portavoce delle Donne Sonia Alvisi, consigliera regionale di parità. «Intendiamo dissociarci da toni accusatori, tesi a incrementare un clima di polemica generalista e qualunquista, che getta un inaccettabile discredito verso un Corpo dal valore riconosciuto e indiscusso del nostro Esercito – si legge nel testo -. La cospicua presenza di Forze dell’Ordine a presidiare un evento così partecipato, era a garanzia della tempestiva segnalazione, repressione e denuncia di eventuali episodi a connotazione antigiuridica».

“La responsabilità penale è individuale – dicono le donne del Pd di Rimini – ed è imprescindibile che le vittime di eventuali violenze provvedano a esporre querela verso fatti che le abbiano viste coinvolte. Gli strumenti posti a tutela di chi subisce comportamenti illeciti, sono ben noti a tutte e tutti noi e non dovrebbero cedere il passo a mezzi diversi. Il social ha innumerevoli pregi ma è troppo spesso veicolo di informazioni approssimative e fuorvianti. Rivolgersi all’Autorità é l’unico strumento valido, vero ed efficace per ognuno di noi e, per noi, è un dovere civico, oltre che un diritto”. L’attacco sembra essere a chi ha raccolto le testimonianze in Instagram, le femministe di Non Una di Meno e il centro sociale Casa Madiba. Una denuncia è già stata presentata ai carabinieri di Rimini, altre arriveranno.

«Ci auguriamo che sia fatta tempestivamente luce su quello che è accaduto nel corso dell’ultima adunata nazionale degli Alpini perché la criminalizzazione dell’intero Corpo alla quale siamo assistendo in queste ore è inaccettabile. Se a Rimini qualcuno si è permesso di macchiare la divisa che indossa con comportamenti offensivi o addirittura compiendo dei reati deve essere punito e perseguito secondo la legge. E senza fare sconti perché chi indossa una divisa ha una responsabilità doppia verso la comunità. Ma nessuna deve permettersi di generalizzare e offendere le Penne nere, orgoglio delle nostre Forze Armate e simbolo di un’Italia solidale e sempre al servizio dell’altro». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Denuncia

«Lavoro in un hotel a Rimini, ci sono stati vari episodi, oltre che per 4 giorno siamo diventate tutte ’bellissimè e ’tesorò. Sono stati un gruppo di 10/12 alpini, 30-40 anni, avevano prenotato una camera per qualche ora per farsi una doccia. Sono entrati chiamandomi, aprendo le braccia: ’dai azzurra, andiamo a farci la doccià. Un altro ospite avrà avuto 70 anni mi ha messo il cappello in testa e mi ha baciato sulle guance». È la testimonianza al Gr1 di Azzurra, una delle ragazze molestate durante l’adunata degli alpini nei giorni scorsi a Rimini. Replicando alla giustificazione data dagli Alpini, che gli episodi fossero attribuibili a persone ’imbucatè nei loro gruppi, la ragazza ha precisato «stando alla quantità di molestie se si trattasse di imbucati negli alpini ci sarebbero più imbucati che alpini. Ho visto video con decine di persone che si strusciavano addosso a ragazze». E quanto all’ipotesi di sporgere denuncia «ci stiamo pensando, stiamo valutando la possibilità di una denuncia di gruppo, e vogliamo mettere a disposizione un supporto legale per chiunque volesse farlo», ha concluso Azzurra.