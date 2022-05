“Era una feccia”. Il Csm “condanna” Bobbio per la frase su Carlo Giuliani

Carlo “Giuliani era una feccia di teppista da strada”: così scriveva nel 2014 sul proprio profilo Facebook l’ex senatore di Alleanza Nazionale Luigi Bobbio, oggi giudice al Tribunale di Nocera Inferiore. Avendo così offeso la reputazione del giovane di 23 anni, ucciso da un carabiniere – poi prosciolto per legittima difesa – nel corso degli eventi del G8 del 2001, Bobbio è stato condannato dalla Sezione disciplinare del Csm alla perdita di anzianità di due mesi.

Si tratta di una sanzione superiore a quella chiesta dalla Procura generale della Cassazione, che aveva sollecitato la condanna alla censura. Per questa vicenda Bobbio, già capo di gabinetto dell’allora ministro Giorgia Meloni, era stato condannato nel 2016 dal tribunale di Torre Annunziata a 8 mesi di reclusione (pena sospesa), confermati tre anni dopo in appello, ma la sentenza era stata in seguito annullata dalla Cassazione, che aveva dichiarato estinto il reato per remissione di querela, forse a seguito del pagamento di un risarcimento del danno. Secondo il capo di imputazione il comportamento assunto da Bobbio sul social network rientra nell’illecito disciplinare previsto dall’articolo 4 lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109: “qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita”.

La perdita dell’anzianità è la terza sanzione in ordine di gravità crescente, preceduta dall’ammonimento e dalla censura, e seguita dall’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, dalla sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni, e dalla rimozione. Bobbio si era espresso due volte su Facebook contro il manifestante no-global, tra luglio e settembre 2014: “questa è la risposta che meritano quei vigliacchetti che hanno sporcato con quel lurido cartello il monumento all’Arma! Giuliani era una feccia di teppista da strada”.

Tale commento era accompagnato dall’immagine storica del mezzo dell’Arma con all’interno il carabiniere che puntava la pistola verso il ragazzo con l’estintore in mano e probabilmente il tutto nasceva dal fatto che il giorno prima del post un cartello con su scritto “Ho ucciso Carlo Giuliani” era stato legato al monumento dei carabinieri inaugurato a Taranto nel giorno dei festeggiamenti del bicentenario. Bobbio scriveva poi: “Credo che la definizione calzi a pennello! O no? Se poi non ci si può neppure esprimere in corretto italiano, allora…” e linkava la pagina del sito Dizionari.Corriere.it dedicata al termine ‘feccia’.