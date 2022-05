Volodin: «Leader europei criminali di guerra». Biden presto a Kiev: gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

Tutti i capi di Stato che forniscono armi all’Ucraina dovrebbero essere ritenuti criminali di guerra. Lo ha affermato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, citato da Tass. «I leader di numerosi Stati europei, guidati dalla Germania, possono trascinare i loro popoli in grossi problemi. Fornendo armi all’Ucraina, diventano parte del conflitto. Tutti i capi di Stato che hanno deciso di fornire armi si sono macchiati e devono essere ritenuti responsabili come criminali di guerra», ha scritto Volodin sul suo canale Telegram, fornendo armi all’Ucraina «spingono il mondo alla catastrofe»

Guerra in Ucraina, Biden andrà a Kiev

«E’ solo questione di tempo» prima che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden visiti l’Ucraina. Lo ha affermato il presidente della Commissione Intelligence della Camera degli Stati Uniti Adam Schiff che alla Cnn ha dettagliato la discussione di circa tre ore che i membri della delegazione del Congresso, guidati dalla speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, hanno avuto domenica a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Devo pensare che una visita presidenziale sia qualcosa in esame, ma solo una questione di quanto presto sarà fattibile», ha detto Schiff, precisando che la delegazione non ha discusso l’argomento durante la telefonata con Biden domenica.

Schiff ha affermato che l’incontro con Zelensky si è concentrato su quali sono le sue priorità per un’ulteriore assistenza, soprattutto ora che gli ucraini stanno entrando in una nuova fase della guerra, con i combattimenti più concentrati nella parte orientale del Paese. I membri della delegazione hanno successivamente trasmesso le informazioni a Biden, formulando raccomandazioni al presidente, ha concluso Schiff.

Intanto la first lady americana Jill Biden inizierà giovedì un tour di cinque giorni in Romania e in Slovacchia per incontrare i militari Usa e il personale dell’ambasciata di Washington. Lo ha reso noto il suo ufficio spiegando che venerdì Jill Biden incontrerà i militari americani presso la base aerea di Mihail Kogalniceau in Romania, prima di dirigersi a Bucarest per incontrare i funzionari del governo rumeno, il personale dell’ambasciata statunitense, gli operatori umanitari e gli insegnanti che lavorano con i bambini ucraini sfollati.

Guerra in Ucraina, il dato dei soldati russi uccisi da febbraio ad oggi

Sarebbero 23.800 i militari russi morti dal giorno dell’attacco della Russia all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 23.800 uomini, 1.048 carri armati, 2.519 mezzi corazzati, 459 sistemi d’artiglieria, 152 lanciarazzi multipli, 80 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 194 aerei, 155 elicotteri, 1.824 autoveicoli, 8 unità navali, 76 cisterne di carburante e 271 droni.

Più di un quarto delle unità dell’esercito russo inviate in Ucraina sono state rese «inabili al combattimento». E’ quanto sostiene l’intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano aggiungendo che «probabilmente serviranno anni alla Russia per ricostruire le sue forze». «Dall’inizio della guerra la Russia ha messo in campo oltre 120 battaglioni tattici, circa il 65 per cento della sua intera forza di combattimento di terra», spiega il ministero della Difesa britannico, aggiungendo che «sembra che oltre un quarto di queste unità siano state rese inabili al combattimento».

Guerra in Ucraina, il numero dei bambini uccisi

Sono 219 i bambini rimasti uccisi dall’inizio della guerra in Ucraina, mentre i feriti sono 405. Lo rende noto l’Ufficio del procuratore generale ucraino, aggiungendo che queste cifre non sono definitive. Secondo il rapporto, il maggior numero di vittime tra i bambini si registra nella regione di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti quotidiani delle forze armate russe, 1.570 istituzioni educative sono state danneggiate e 111 sono state completamente distrutte.