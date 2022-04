Riforma del Csm, l’Anm proclama lo sciopero

L’Assemblea generale dell’Anm ha deciso: lo sciopero contro la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario si farà. Spetterà ora alla Giunta esecutiva centrale stabilire il prima possibile la data. Per farlo bisognerà prima conoscere il calendario dei lavori del Senato: l’obiettivo sarebbe quello di astenersi dai processi nel giorno stesso in cui la riforma approderà nell’Aula di Palazzo Madama, non quando inizieranno i lavori della Commissione Giustizia. Questa la sintesi della mozione unitaria approvata con 1081 voti favorevoli che prevede, tra l’altro, «qualora non vi fossero modifiche idonee ad elidere le criticità del progetto di riforma, a prevedere tempestivamente nuove forme di protesta, non esclusa l’astensione». Come previsto dal Codice di autoregolamentazione dell’Anm, «la proclamazione dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno dieci giorni prima dell’inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministro della Giustizia».

