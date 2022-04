Mattarella striglia gli equidistanti: «La pace si ottiene anche con le armi»

Con il consueto aplomb, ma senza mandarle a dire. A pochi giorni dal 25 aprile, «data fondativa della nostra democrazia», Sergio Mattarella ricorda i valori della liberazione antifascista, lo fa celebrando la resistenza ucraina all’invasione russa e lanciando una stoccata al partito degli “equidistanti”, a quelli che “né con Putn né con Zelensky”: «C’è chi prova disinteresse per la sorte la libertà degli ucraini, accantonando valori comuni su cui si era faticosamente costruita, negli ultimi decenni, la pacifica convivenza tra i popoli», tuona il capo dello Stato nell’incontro con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

L’accostamento tra la resistenza partigiana e quella di Kiev più volte evocato in questi due mesi di guerra ha fatto arricciare il naso a molti, in particolare a sinistra. E il fastidio crescente nei confronti di questi benedetti ucraini che addirittura rifiutano di arrendersi alla prepotenza del tiranno sta scivolando subdolamente verso una narrazione “neutrale”, se non “putiniana” del conflitto che cancella la differenza tra esercito invasore e popolo invaso. Il presidente della repubblica è tornato sulla questione con parole nette: «L’attacco violento della Federazione Russa al popolo ucraino non ha giustificazione alcuna. La pretesa di dominare un altro popolo, di invadere uno Stato indipendente, ci riporta alle pagine più buie dell’imperialismo e del colonialismo. L’incendio appiccato alle regole della comunità internazionale appare devastante; e destinato a propagare i suoi effetti se non si riuscisse a fermarlo subito, scongiurando il pericolo del moltiplicarsi, dalla stessa parte, di avventure belliche di cui sarebbe difficile contenere i confini».

Mattarella è intervenuto anche sulla questione delle armi da inviare all’Ucraina citando «Il 25 aprile -ha ricordato il Capo dello Stato- rappresenta la data fondativa della nostra democrazia, oltre che di ricomposizione dell’unità nazionale. Una data in cui il popolo e le Forze Alleate liberarono la nostra Patria dal giogo imposto dal nazifascismo. Un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace dopo la guerra voluta dal regime fascista. A pagare furono, come non mai, le popolazioni civili, contro le quali, in un tragico e impressionante numero di episodi sanguinosi, si scagliò la brutalità delle rappresaglie. Fu, quella, una crudele violenza contro l’umanità, con crimini incancellabili dal registro della storia, culminati nella Shoah». «Un’esperienza terribile; che sembra dimenticata, in queste settimane, da chi manifesta disinteresse -ha lamentato Mattarella- per le sorti e la libertà delle persone, accantonando valori comuni su cui si era faticosamente costruita, negli ultimi decenni, la convivenza pacifica tra i popoli».