Assedio a Mariupol, Zelensky: «Deportati 5mila bambini»

Non è ancora finita l’ultima battaglia dei difensori di Mariupol. I circa 2 mila combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal, fortezza del reggimento nazionalista Azov, hanno rifiutato la resa proposta da Mosca e, fa sapere il governo di Kiev, «combatteranno fino alla fine». Come riferisce il capo della polizia di pattuglia di Mariupol, Mykhailo Vershynin, nell’acciaieria sarebbero sono nascosti anche civili, tra cui donne e bambini, che hanno cercato riparo nella fitta rete di bunker dello stabilimento. «Ci sono molte persone nei bunker di Azovstal: donne, vecchi bambini», ha dichiarato a sua volta all’agenzia Ukrinform l’ex ministro dell’Interno ucraino, Arsen Avakov, «vivono in condizioni terribili, senza medicine, cibo o acqua».

Secondo Mosca, i superstiti non hanno più cibo e acqua ma è un’asserzione impossibile da verificare. Di certo è difficile che le forze russe riescano a guadagnare presto il controllo di questo sterminato complesso di edifici, fornaci e binari che occupa oltre 11 chilometri quadrati ed è dotato di una fitta rete di cunicoli sotterranei costruiti in epoca sovietica per resistere a un attacco nucleare. Tentare un’irruzione significherebbe far pagare un prezzo di sangue elevatissimo alla fanteria russa e utilizzare le micidiali bombe “bunker buster”, già viste in azione ad Aleppo, richiederebbe avere una conoscenza precisa degli obiettivi, cosa non semplice data la vastità dell’area da attaccare. C’è chi sostiene che solo un attacco chimico consentirebbe di snidare i difensori di Mariupol. «È l’unico modo per farli uscire», ha spiegato al ’Guardian’ l’analista militare ucraino Oleg Zhdanov, «lo stabilimento Azovstal è uno spazio enorme con così tanti edifici che i russi semplicemente non possono trovarli».

Quel che è certo è che non c’è alcuna via di fuga e che sarebbe impossibile, al momento, per le forze ucraine intervenire e spezzare l’assedio. Ma a loro potrebbe bastare arrivare al 9 maggio e negare a Vladimir Putin la possibilità di sventolare la conquista di Mariupol come trofeo alla parata del Giorno della Vittoria. La caduta di Mariupol, data troppe volte per imminente nelle settimane passate, consentirebbe a Mosca di costruire un corridoio di terra tra la Crimea e la regione di Kherson a Ovest e il Donbass a Est, in vista della grande offensiva per impadronirsi dell’intero territorio delle oblast di Lugansk e Donetsk, già in parte in mano ai separatisti delle due autoproclamate repubbliche omonime. Offensiva che, al momento, non è ancora entrata nel vivo. Secondo l’Institute for the Study of War (Isw), i russi hanno lanciato piccole offensive intorno a Izyum, Popasna e nella regione di Rubizhne e Severodonetsk, con artiglieria o forze meccanizzate. Anche nel Sud Est, che controllano parzialmente, le forze russe potrebbero però incontrare una resistenza inattesa «a meno che non cambino significativamente il loro modello operativo», sottolinea l’Isw, vista la perizia dimostrata dai soldati di Kiev nei combattimenti urbani.

Missili su Leopoli

Le forze russe hanno sparato cinque missili su Leopoli. Lo ha dichiarato il sindaco della città, Andriy Sadovy, ripreso dai media ucraini. Sono in corso le verifiche dei danni causati dall’attacco. Il sindaco ha parlato di cinque «potenti» missili sulla città dell’Ovest, finora per lo più risparmiata dalle ostilità. Un residente ha dichiarato a France Presse di aver visto dense nubi di fumo grigio sopra un blocco di appartamenti residenziali. I servizi di emergenza sono sul posto.

Zelensky: «Deportati 5mila bambini»

«Circa 5mila bambini sono stati deportati da questa regione (di Mariupol ndr.) verso il lato russo». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nell’intervista rilasciata alla Cnn. «Quindi non sappiamo, dove sono i bambini? Nessuno lo sa», ha detto Zelensky.

Secondo la stima del consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, riportata dal Gruppo per i diritti umani in Crimea citato dalla testata Ukrinform, fe forze armate russe hanno portato via dalla città portuale assediata di Mariupol fra i 13 e i 150 bambini. Nella maggior parte dei casi, secondo il funzionario, si tratta di bambini che erano ricoverati in ospedale e in molti casi avevano perso i genitori, ma questo non significa che non ci fossero parenti stretti in grado di adottarli, segnala l’organizzazione.

Le immagini della nave russa affondata

Nelle ultime ore è emersa online una foto non verificata che mostrerebbe l’incrociatore russo Moskva alcuni momenti dopo il presunto attacco da un missile ucraino Nettuno. Lo riporta il Guardian, sottolineando però che la fonte dell’immagine non è chiara e che il Guardian stesso non è stato in grado di verificare l’eventuale autenticità dello scatto. Rob Lee, studente di dottorato presso il Dipartimento di studi sulla guerra del King’s College di Londra, ha twittato: «Sembra una foto legittima della Moskva dopo che è stata colpita dai missili anti-nave ucraini Neptune». Inoltre OSINTtechnical, un account che condivide informazioni di intelligence open source, ha scritto: «Non posso verificarne l’autenticità, ma questo è un incrociatore di classe Slava e non penso che nessuno di questi sia mai stato distrutto in questo modo».

Zelensky: «Il ritardo nella fornitura di armi dà alla Russia il permesso di ucciderci»

«Ogni ritardo nelle armi, ogni ritardo politico è un permesso per la Russia di togliere la vita agli ucraini. Così interpreta la Russia». È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel quotidiano messaggio serale al Paese. «Siamo in costante contatto con i partner. Siamo grati a coloro che aiutano davvero con tutto ciò che possono. Ma coloro che hanno le fornitura devono sapere che il destino di questa battaglia dipende anche da loro. Il destino delle persone che possono essere salvate», ha dichiarato il presidente ucraino, aggiungendo che «il 53° giorno di guerra è finito e da 53 giorni aspettiamo risposte su alcuni punti delle nostre richieste di armi. E alcune risposte sono formulate in modo che la consegna possa iniziare solo a maggio».