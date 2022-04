Il magistrato-deputato Ferri: «No alla riforma, le correnti ci saranno sempre»

«La riforma del Csm è frutto di un compromesso al ribasso. Non dannosa, ma inutile». Lo sostiene Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva un magistrato in aspettativa, in un’intervista a La Stampa. Il partito di Renzi non voterà contro, «ma ci asterremo», precisa Ferri, perché il lavoro portato avanti dal governo «è sbagliato nel merito e nel metodo. Non possiamo in alcun modo votare a favore. Siamo delusi».

La riforma aveva come primo obiettivo quello di risolvere la degenerazione delle correnti nel Csm, per Ferri però il problema non è stato risolto. «Al contrario – sottolinea Ferri – le correnti sono rimaste centrali. La riforma offre anche più strumenti per aumentare il loro potere. Ad esempio, si inserisce la pagella con i voti ai magistrati: un magistrato indipendente, per prendere il massimo dei voti, farà molta più fatica rispetto a chi appartiene a una corrente, che potrà godere della spinta degli altri magistrati associati per avere un buon voto».

«Alle riunioni di maggioranza, Cartabia ci ha ascoltato – ha chiarito Ferri – ma non è seguita alcuna apertura. E poi ci sono stati episodi spiacevoli, l’ultimo mercoledì notte, quando i relatori hanno calato un emendamento alle 11 di sera dove hanno riformulato l’ipotesi di ridurre il tempo fuori ruolo di un magistrato da 10 a 7 anni e previsto una deroga per tutti i magistrati nominati negli organi di governo. E non è l’unico elemento che favorisce i magistrati che fanno i capi di gabinetto o i capi dipartimento nei ministeri».

Nella riforma del Csm, aggiunge Ferri, «sul tema delle doppie indennità, non si toccano quelli scelti dalla politica nei ruoli apicali dei dicasteri. E nel rientro in ruolo, si crea per loro una disciplina diversa dai magistrati eletti in Parlamento. Non si capisce il motivo». Per Ferri «non si capisce come mai Cartabia non affronti il tema in profondità. Qualcuno che frena deve esserci, perché intervenendo sulle indennità si eviterebbe il carrierismo e la corsa all’incarico fuori ruolo. Invece, deroghe su deroghe. Si è persa l’occasione per riformare davvero il Csm», conclude.