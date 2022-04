Ucraina, Biden a Putin: «È genocidio». A Bucha oltre 720 morti tra i civili

Joe Biden per la prima volta accusa la Russia di Vladimir Putin di «genocidio» in un discorso in Iowa sull’aumento dei prezzi della benzina. «Il vostro bilancio familiare, la vostra possibilità di fare il pieno non dovrebbe dipendere dal fatto che un dittatore dichiara guerra e commette genocidio dall’altra parte del mondo», ha detto il presidente americano, che nelle scorse settimane aveva definito il presidente russo «criminale» e «macellaio».

«Per aiutare ad affrontare gli aumenti di prezzi provocati da Putin, io ho autorizzato il rilascio di un milione di barili al giorno delle nostre riserve strategiche», ha aggiunto Biden. Finora il presidente americano aveva parlato di crimini di guerra, ma non di genocidio. Il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, nei giorni scorsi aveva specificato che «vediamo atrocità, crimini di guerra, ma ancora non vediamo un livello sistematico di deprivazione della vita del popolo ucraino che arriva al livello di genocidio». Interpellato domenica scorsa dalla Cnn, Sullivan aveva detto che non è importante l’etichetta di genocidio o no, «quanto il fatto che queste sono azioni crudeli e criminali, alle quali bisogna rispondere in modo deciso».

Ucraina, Zelensky commenta le parole di Biden

«Parole vere di un vero leader». Lo ha scritto, nella notte, in un tweet, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che ieri sera per la prima volta Joe Biden ha usato la parola «genocidio» per descrivere le atrocità in Ucraina dopo l’invasione russa. «Chiamare le cose con il loro nome è fondamentale per resistere al male – ha aggiunto nel tweet -. Siamo grati per l’assistenza fornita sinora dagli Usa e abbiamo bisogno con urgenza di più armi pesanti per evitare ulteriori atrocità russe».

Guerra in Ucraina, più di 720 morti a Bucha

Più di 720 persone sono state uccise a Bucha e in altri sobborghi della capitale ucraina Kiev occupati dalle truppe russe e più di 200 sono considerate disperse. E’ la denuncia del ministero degli Interni ucraino riportata da Sky News dopo che ieri il sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, ha riferito che «in città sono stati trovati i corpi di 403 civili morti».

Guerra in Ucraina, uccisi almeno 20 giornalisti

Almeno 20 giornalisti sono stati uccisi in Ucraina dallo scorso 24 febbraio, dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha denunciato sul suo canale Telegram l’Unione nazionale dei giornalisti dell’Ucraina, puntualizzando – riporta la Bbc – che si tratta delle vittime confermate dall’ufficio del procuratore generale.