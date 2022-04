Zelensky: “l’Ue rinunci al gas, o Mosca non si fermerà”. Putin: “Da Lukashenko le prove che Bucha è un falso”

Le forze armate russe continuano a cercare di prendere il controllo di Mariupol, per poi catturare Popasna e lanciare successivamente un’offensiva in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk. Questa la situazione sul campo all’inizio del quarantottesimo giorno di ostilità secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine.

«Sul territorio delle regioni di Donetsk e Lugansk, i nostri soldati ieri hanno respinto sei attacchi nemici, distrutto quattro carri armati, cinque unità corazzate, ventisei unità di veicoli e otto sistemi di artiglieria nemici», si legge nel bollettino dell’esercito di Kiev, «a partire dalle 6:00 del 12aprile, le truppe russe stanno cercando di completare il raggruppamento e il trasferimento delle unità nelle aree di concentrazione nelle regioni russe di Belgorod e Voronezh, nonché il trasferimento delle forze aeree e spaziali in aeroporti vicino ai confini orientali dell’Ucraina». Nelle aree di Melitopol e Ilovaisk, è poi in corso il rafforzamento delle difese aree che, secondo il Pentagono, rimarrebbero consistenti anche dopo la presunta distruzione a Dnipro delle batterie S-300donate dalla Slovacchia.

Zelensky: “l’Ue rinunci al gas, o Mosca non si fermerà”

L’assenza di un blocco totale delle importazioni europee di gas russo mostrerebbe che non c’è una volontà comune in Europa di fermare l’invasione dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso via video al Parlamento ucraino. «Se hanno iniziato a discutere di petrolio solo per il sesto pacchetto di sanzioni, significa che il mondo non è a conoscenza della guerra per la quale la Russia si stava preparando», ha detto Zelensky, «se non c’è ancora una chiara certezza sul gas russo, allora non può esserci certezza che ci sia una volontà comune in Europa per fermare i crimini di guerra russi, per costringere la Russia alla pace». «Se ci sono grandi aziende europee e grandi banche europee che anche nel mezzo delle ostilità in Ucraina non ritengono necessario ritirarsi dal mercato russo, significa che tutte le altre aziende lo prenderanno come un segnale per “aspettare” e poi poter lavorare», ha aggiunto Zelensky.

«L’Unione Europea sta già discutendo il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra e non è ancora noto se il petrolio sarà soggetto a sanzioni», ha proseguito Zelensky nel suo discorso al Parlamento lituano, «anche dopo aver assistito a omicidi di massa a Bucha e in altre città, alcuni Paesi dell’ Ue non sono ancora in grado di decidere quando limiteranno almeno in modo significativo l’acquisto di beni energetici russi». «Centinaia di società e banche europee non solo non si sono ancora rifiutate di lavorare sul mercato russo, ma mostrano anche un palese disprezzo per le richieste di interrompere il finanziamento della macchina militare russa con le loro tasse e accise», ha detto ancora il presidente ucraino.

Putin: “Da Lukashenko le prove che Bucha è un falso”

Kiev «ha spinto i negoziati in un vicolo cieco e fino a quando non ci saranno negoziati accettabili l’operazione andrà avanti». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, dopo i colloqui con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Putin ha poi riferito che Lukashenko gli ha fornito documenti che dimostrano che i fatti di Bucha «sono un falso». Il leader del Cremlino ha ricordato che simili accuse sono state lanciate in Siria, accusando il presidente Bashar al-Assad di usare armi chimiche. «Poi si è scoperto che si trattava di un falso. Lo stesso falso è a Bucha», ha spiegato Putin.