New York, spari nella metropolitana di Brooklyn. E’ caccia all’uomo

Sono almeno tredici le persone ferite, di cui due gravi, nella sparatoria avvenuta questa mattina in una stazione metropolitana di Brooklyn, a New York, dove sono stati anche rinvenuti diversi ordigni inesplosi. Lo riferisce l’emittente «Cnn», secondo cui almeno uno dei feriti sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime indicazioni fornite dalla polizia di New York, il sospetto indossava una tuta arancione da operaio addetto alla manutenzione della metropolitana e una maschera antigas. L’uomo sarebbe riuscito a fuggire dopo la sparatoria, anche grazie all’impiego di un fumogeno. Nel frattempo sono state interrotte le linee metro N e R per consentire alla polizia di trovare l’autore della sparatoria.

Testimoni raccontano di aver visto un uomo sparare sui passeggeri che stavano salendo sul treno, alla stazione della metro di Sunset Park, Brooklyn, e poi scappare, probabilmente, lungo la galleria. La sparatoria è avvenuta intorno alle 8,30 nel momento di massima affluenza di una stazione usata per le coincidenze tra le linee, tra Brooklyn e Manhattan. Decine di auto della polizia sono sul posto. Tutti i treni della linea D, R e N diretti in zona sono stati bloccati.

Intanto è in corso la caccia allo sparatore: il dipartimento di polizia di New York sta setacciando i tunnel della metropolitana di New York alla ricerca dell’uomo che, secondo i testimoni dell’aggresisone ,indossava una maschera antigas e un giubbotto da costruzione arancione e che ha lanciato un fumogeno su un treno e poi ha aperto il fuoco sui passeggeri. Il caos è iniziato poco prima delle 8:30 alla stazione della 25th St. a Sunset Park. Quando le porte si sono chiuse, l’uomo con il giubbotto ha lanciato diversi fumogeni contro un vagone quando le porte si sono chiuse e ha cominciato a sparare, hanno riferito fonti della polizia di New York. Quando il treno ha raggiunto la fermata 36th St., le porte si sono aperte e chi era a bordo ferito è crollato sul marciapiede, tra il panico delle persone in attesa. Intanto diverse linee della metropolitana si sono fermate.