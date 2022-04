L’iniziativa di Aiga: i giovani avvocati entrano nelle carceri italiane

L’Associazione italiana giovani avvocatimercoledì 13 aprile, dalle 10.30 alle 13 visiterà le carceri di tuttele regioni ed entrerà contemporaneamente in 19 penitenziari italiani,da Nord a Sud. Grazie all’autorizzazione ottenuta dal Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria e dal ministero della Giustizia, lagiovane avvocatura sarà protagonista della storica iniziativa nellecarceri di Pescara, Melfi, Reggio Calabria Arghillà, Santa Maria CapuaVetere, Bologna, Udine, Regina Coeli – Roma, Cassino, CasaCircondariale femminile Pontedecimo Genova, Milano Bollate, Ancona,Campobasso, Torino, Bolzano, Spoleto, Venezia, Barcellona Pozzo diGotto, Palermo e Foggia.«Abbiamo avuto l’opportunità di accedere contemporaneamente in tuttele regioni d’Italia all’interno degli istituti penitenziari», dice ilpresidente dell’ Aiga, Francesco Paolo Perchinunno, ricordando chequello dell’Associazione è il «primo osservatorio a vantare 130 sediin tutto il territorio nazionale, è la nostra peculiarità ed il nostropunto di forza in quanto ci permetterà di garantire una reale econcreta mappatura di tutti gli istituti penitenziari. Il nostroobiettivo – spiega Perchinunno – è quello di sensibilizzare opinionepubblica e legislatore sull’importanza per il nostro Paese di avviareun serio dibattito sulla riforma dell’ordinamento penitenziario, perdare effettività al principio costituzione di rieducazione della pena,per la dignità di detenuti e del personale di polizia penitenziaria eper la sicurezza del nostro Paese».