Spese militari, Bonafede: «Altro che populisti, sostiamo battaglie giuste»

«Solo perché abbiamo chiarito la nostra opposizione a un’accelerazione sulle spese militari, invece che risponderci nel merito, si iniziano a delegittimare le nostre giuste richieste politiche con accuse senza senso, come quella sul ritorno al populismo. Quando semplicemente sosteniamo battaglie giuste smentendo chi ci vorrebbe vedere appiattiti». A dirlo è l’ex ministro della Giustizia M5S Alfonso Bonafede in un’intervista al quotidiano la Repubblica.

«Io dico semplicemente che il M5S è una forza politica che è cresciuta tanto, ma che continua a mantenere la determinazione per portare avanti le priorità dei cittadini, con i valori che ci hanno sempre contraddistinto», aggiunge, sottolineando che «una forza politica non può agire guardando ai sondaggi». Bonafede prosegue: «Giuseppe Conte ha ripetuto innumerevoli volte che noi non abbiamo nessuna intenzione di arrivare a una crisi di governo. Né tanto meno vogliamo sottrarci agli obblighi internazionali. Ma siamo la forza di maggioranza relativa ed è normale che vogliamo incidere sull’azione dell’esecutivo soprattutto in una fase così importante. Semmai è anormale che a stupirsi sia il nostro principale alleato».