Tweet offensivo su Carol Maltesi, Zelig caccia il comico Pietro Diomede

Il comico Pietro Diomede è stato escluso dalla programmazione di Zelig dopo la dichiarazione offensiva su Twitter in commento alla morte per omicidio di Carol Maltesi. «Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l’artista è stato escluso dalla programmazione Zelig», si legge nel post pubblicato su Twitter con cui la produzione ha motivato la cancellazione del comico dallo show.