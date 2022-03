Via libera alla risoluzione Onu: “Stop immediato alle ostilità”. La Cina si astiene

L’assemblea generale dell’ Onu ha approvato una risoluzione vincolante che chiede lo stop «immediato» all’invasione russa dell’Ucraina. Il testo è stato approvato con 140 voti favorevoli, 38 astenuti e cinque contrari: Russia, Siria, Corea del Nord, Eritrea e Bielorussia. la Cina si è astenuta.

La risoluzione deplora le «terribili conseguenze umanitarie» provocate dall’invasione russa, «ad un livello che la comunità internazionale non vedeva in Europa da decenni». Vengono anche deplorati bombardamenti, raid aerei e «l’assedio» di città densamente popolate come Mariupol. Si chiede accesso totale agli aiuti umanitari.