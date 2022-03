Ucraina, Zelensky rilancia: «Per fermare la guerra devo incontrarmi con Putin»

Volodymyr Zelensky insiste per un colloquio diretto con Vladimir Putin, «in qualsiasi formato» sia necessario. Parlando con una tv locale, il presidente ucraino ha sottolineato che «senza questo incontro è impossibile capire pienamente quello che sono pronti a fare per fermare la guerra» che il presidente russo sta conducendo in Ucraina dal mese di febbraio.

Guerra in Ucraina, esercito russo senza scorte di munizioni e cibo

«Secondo le informazioni disponibili, le forze di occupazione russe che operano in Ucraina hanno scorte di munizioni e cibo per non più di tre giorni» e la situazione è «simile» per quanto riguarda il carburante. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev in un nuovo bollettino sulla situazione in Ucraina, nel quale si precisa che nelle ultime 24 ore «non sono stati rilevati cambiamenti significativi» riguardo l’avanzata russa, mentre «le forze armate dell’Ucraina e altre componenti delle forze di difesa hanno continuato a colpire gruppi di truppe nemiche». Secondo l’esercito ucraino, inoltre, sono stati abbattuti un aereo, sei droni e due elicotteri.