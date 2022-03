Processo Cerciello Rega, pene ridotte in appello per i due americani

Ridotte in appello a 24 anni e a 22 anni le condanne rispettivamente per Finnegan Lee Elder per Gabriel Natale Hjorth. È quanto hanno deciso i giudici della Corte di assise d’Appello di Roma nella sentenza per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. I due americani in primo grado erano stati condannati all’ergastolo. Nella requisitoria del 10 febbraio scorso il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano aveva chiesto di confermare l’ergastolo per Elder e ridurre a 24 anni la condanna per Gabriel Natale Hjorth.