L’arte di saper perdere che nessuno conosce

Il guaio è che nessuno sa perdere. Non sa farlo Putin, e neanche Zelensky. Il primo non molla l’osso, e continua, anche se ha perso l’occasione di una guerra lampo, i leader e l’informazione occidentale lo descrivono isolato e spaesato dalla resistenza incontrata. Zelensky non cede, anche se ha finora perso la scommessa di coinvolgere l’Occidente sul campo di battaglia.

Ci sarebbero i margini di una trattativa che consenta a entrambi di cantare vittoria e leccarsi le ferite delle rispettive sconfitte, ma non c’è nessuno che abbia l’autorità per forzarli a trattare. Così, la guerra va avanti per inerzia verso lo scontro finale. Il giornalismo ama i titoli cubitali, e la guerra è perfetta, anche se fa male. Ma a ben guardare i numeri e le notizie, di guerra vera si è visto solo l’accerchiamento di Mariupol. Il resto è attesa, e spesso delle vittime si riesce a sapere il nome e il cognome, e le piazze dei collegamenti live, al calare della sera, sono ancora illuminate, l’unico grande dramma è quella dell’esodo dei profughi. Il resto è guerra di propaganda, da entrambi i lati: le armi chimiche, le centrali nucleari, il coinvolgimento della Bielorussia, i bombardamenti sui civili. Ho visto un filmato – russo – di interviste a profughi di Mariupol.

Raccontavano di essere stati impediti nell’uscire dalla città dai difensori della città, non dagli aggressori: è assurdo? Leggo i nostri giornali, sento gli interventi nei nostri talk: mi sembra strano che la Russia non sia ancora crollata su se stessa. L’unico rifugio è dubitare sempre, specie quando tutti, anche colleghi che avevano schivato la noiosa e tranquilla naja italiana, indossano l’elmetto.

Questa inerzia conduce dritta a due soluzioni: la libanizzazione – o balcanizzazione o quel che volete di stati a brandelli – con un paese spartito in ostilità permanenti (l’Occidente, quando affida alla forza e non alle idee e agli stili di vita la sua egemonia è piuttosto abile nel creare Stati falliti), Kiev salva e i carri armati che ripiegano e si accontentano di questa Kraina filorussa ingrandita. O la battaglia finale, Kiev come Mariupol. Più uomini in guerra, più armi, e armi peggiori, e alla guerra come alla guerra, senza risparmio di vite, è in gioco la democrazia, ma non mandiamo aerei, è adozione a distanza di sicurezza. Vedremo nelle prossime ore, quando qualcuno ci tratterà da vili egoisti, preoccupati solo di carburante e olio di mais, noi italiani che per cultura conosciamo l’umanissima arte di saper perdere.