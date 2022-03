Zelensky alla piazza di Firenze: «Difendendo l’Ucraina si difende l’Europa»

Il presidente ucraino, Voldymyr Zelensy, ha nuovamente chiesto una no fly zone sui cieli dell’Ucraina e ha chiesto all’Europa di scendere a fianco dell’Ucraina con maggiore convinzione perché «difendendo l’Ucraina si difende l’Europa stessa».

«Oggi per noi potrebbe essere l’ultimo momento, oggi e mai più», ha detto parlando in diretta da Kiev alla piazza di pacifisti a Firenze “stand with Ukraine” promossa dal sindaco Dario Nardella. Potrebbe essere l’ultimo giorno di vita «come per quei 79 bambini morti in Ucraina», ha aggiunto ricordando il numero delle vittime minorenni: «79 famiglie che hanno perso la cosa più preziosa». Zelensky ha chiesto che «questo numero non cambi più e non aumenti ulteriormente». «Le forze armate russe – ha aggiunto – hanno accerchiato intere città, la nostra Mariupol è bombardata 24 ore su 24, hanno distrutto addirittura una clinica ostetrica, hanno distrutto decine ospedali, decine di asili nido, interi quartieri residenziali e reparti ostetrici perché non vogliono far generare i figli dagli ucraini».

«Questa guerra non è stata iniziata da noi», ha incalzato, denunciando un’ «invasione cinica e crudele della Russia». È una «guerra contro il popolo ucraino, contro le persone pacifiche e sincere che voi – ha affermato – sono convinto, avete conosciuto negli anni della nostra indipendenza». «Come l’Europa può aiutare? Riformulo la domanda: come l’Europa può aiutare se stessa? Perché la guerra non è solo contro gli ucraini, ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere. Non di uccidere, come fanno i russi. Capite perché siamo diversi: noi viviamo, loro uccidono», «sono convinto che cercherete di fermare la guerra, come sta facendo ogni persona ucraina». «La naturale risposta è che servono sanzioni contro la Russia perché ogni soldato russo capisca il prezzo di ogni sparo contro i civili, serve che il mondo degli affari capisca che lo Stato russo distrugge la vita. Bisogna fare di tutto perché le società escano dalla Russia e non diventino sponsor della guerra», ha aggiunto, ribadendo anche la richiesta di una no-fly zone.

Letta: «Questa piazza è una risposta straordinaria»

«Questa piazza è una risposta straordinaria all’aggressione russa. Da Zelensky abbiamo sentito parole forti, coinvolgenti, emozionanti. Sono parole di chi chiede maggiore responsabilità da tutti noi. La Ue deve fare di più per cercare la pace e convincere la Russia a fermarsi». Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg1 in piazza santa Croce a Firenze. «La forza di questa piazza è l’unità – conclude – non c’è mai stata tanta unità in Italia come in questa piazza».