DIRETTA | Guerra iniziata in Ucraina: 7 morti e 9 feriti. Zelensky impone la “legge marziale”. Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

«Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 16.30». È quanto si legge in una nota del Quirinale

Legge marziale in Ucraina

L’Ucraina impone la legge marziale. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha annunciato l’avvio di un’operazione militare speciale nel Donbass. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari», ha detto Zelensky sul suo profilo Facebook, aggiungendo che – riporta l’agenzia Unian – «impone la legge marziale». «Un minuto fa ho avuto un colloquio con il presidente Biden. Gli Stati Uniti hanno già cominciato a mobilitare il sostegno internazionale – ha aggiunto, secondo Ukrinform – Dovreste restare a casa se possibile». Sospeso anche il campionato di calcio.

Chiuso lo spazio aereo in Ucraina

L’Ucraina ha chiuso il proprio spazio aereo ai voli civili, dato l’alto rischio per la sicurezza, mentre l’autorità d’aviazione europea ha segnalato il rischio per i voli nelle aree circostanti di Russia e Bielorussia a causa di attività militari.

In un messaggio pubblicato sul proprio sito web, l’autorità dello stato ucraino per i servizi di traffico aereo ha comunicato che lo spazio aereo nazionale è stato chiuso ai voli civili a partire dalle ore 1,45, sospendendo i servizi di traffico aereo. L’agenzia europea per la sicurezza aerea ha segnalato potenziali rischi di sicurezza anche nello spazio aereo in Russia e in Bielorussia nel raggio di 100 miglia nautiche dai confini con l’Ucraina.

Ucraina, il presidente Zelensky: «Il mondo è con noi»

«Il mondo è con noi». Lo ha scritto su twitter il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, riferendo che «continua i negoziati con i leader». «Abbiamo ricevuto il sostegno dell’emiro del Qatar», ha detto Zekensky, che ha già avuto colloqui con Joe Biden, Boris Johnson, Charles Michel.

Le forze militari ucraine stanno rispondendo «con dignità» all’offensiva del «nemico», che sta soffrendo perdite, ha detto il ministero della Difesa di Kiev in una nota, precisando che «le forze di difesa nazionale, usando il diritto all’autodifesa sulla base dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, sta rispondendo con dignità ai tentativi del nemico di attraversare il confine. La situazione è sotto controllo. Le truppe russe stanno soffrendo perdite».

Il ministero sostiene che nella fila dell’esercito ucraino non si registrano vittime. «Il popolo ucraino vuole la pace», ha detto il sindaco di Kiev, Vitaliy Klychko, che è stato contattato telefonicamente da Dario Nardella, sindaco di Firenze, città gemellata con la capitale dell’Ucraina. «Migliaia di civili vittime di un irresponsabile attacco militare russo. Quello che sta facendo Putin è contro ogni logica e principio di umanità», commenta su Twitter Nardella.

Ucraina: case distrutte, tra i feriti anche un bambino

«Dodici case sono state distrutte. Sei persone sono state ferite, fra cui un bambino». Lo ha detto il sindaco di Mariupol, Boitschenko, in una conferenza stampa in corso e mandata in onda dall’emittente tedesca NTV sul primo bilancio dell’attacco russo. «La cosa più importante è restare tranquilli e non finire nel panico», ha aggiunto. Mariupol si trova nell’Ucraina del sudest.

Impennata del prezzo del gas europeo

Impennata del prezzo del gas europeo in scia all’avvio dell’operazione militare russa in Ucraina. L’escalation di tensioni alimenta le preoccupazioni circa le forniture di gas all’Europa. Il futures TTF di Amsterdam, riferimento per il mercato europeo del gas, è balzato in area 120 euro/MWh e adesso viaggia in area 133 (+27%). Ancora lontani i picchi toccati a dicembre (180 euro/MWh lo scorso 21 dicembre). Putin ha annunciato l’avvio di un’operazione militare in Ucraina, motivandola con la necessità di proteggere il Donbass.

Prezzo del petrolio alle stelle

L’indice del petrolio Brent ha raggiunto i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014 ieri sera, quando le forze russe hanno lanciato un attacco all’Ucraina, aumentando la probabilità di sanzioni internazionali che potrebbero turbare ulteriormente i mercati energetici.

I prezzi del petrolio sono saliti costantemente per più di due mesi quando la minaccia di un’azione militare russa è diventata evidente, facendo salire i prezzi del petrolio di oltre il 40% dai loro minimi di inizio dicembre. Alle 23:59 di mercoledì, poco più di un’ora dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una «operazione militare speciale» in Ucraina, il prezzo interno del West Texas Intermediate era in crescita del 4,19% a 96 dollari al barile. Il Brent, che misura l’attività internazionale in Europa, ha raggiunto i 101,25 dollari a mezzanotte, un aumento del 4,5%.

La Bielorussia non partecipa all’invasione russa

L’esercito bielorusso non sta partecipando all’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente Lukashenko.

Ucraina, parlano i separatisti

L’operazione militare speciale russa nel Donbass finirà presto. Lo ha dichiarato il capo dell’autoproclamata repubblica separatista di Donetsk, Denis Pushilin, parlando al canale televisivo Rossiya 24. «Posso dire che tutto questo finirà molto presto. Le nostre città, le città della Repubblica popolare di Donetsk, saranno liberate in un futuro molto prossimo», ha detto. In precedenza, il vice capo del Dipartimento della milizia popolare di Donetsk aveva spiegato che l’obiettivo delle milizie è conquistare i confini amministrativi delle due regioni – quelli prima della guerra del 2014 – e liberare questi territori.

Guerra in Ucraina, crolla la Borsa di Mosca

La Borsa di Mosca crolla di quasi il 30% dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Il listino moscovita, che era stato sospeso a ridosso dell’annuncio, ha ampliato le perdite registrate all’avvio e vede l’indice Moex registrare un calo record del 28,8%.

Ucraina, la Bbc: sette morti e 9 feriti

Almeno sette persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi in Ucraina: lo riporta la Bbc. Ci sono anche 19 dispersi. Intanto si apprende che Mosca ha chiuso la navigazione nel Mar d’Azov, tra la l’Ucraina e la Russia. In connessione con quelle che definisce «attività antiterroristiche», un rappresentante dell’Agenzia federale per il trasporto marittimo Rosmorrechflot ha detto alle agenzie russe che «la navigazione è sospesa dalle 4:00 (0100 GMT) del 24 febbraio fino a nuovo avviso».

Ucraina, chiusi tutti i varchi

«Tutti i valichi di confine tra la Crimea e l’Ucraina sono stati chiusi» fino a ulteriore avviso. Lo hanno annunciato le autorità della penisola annessa dalla Russia nel 2014. Al momento non ci sono via di collegamento stradali con l’Ucraina dalla Crimea percorribili».

Ucraina, l’esercito russo invade il Paese

La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un’operazione militare speciale in Ucraina ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari della Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese. «Ho deciso per un’operazione militare speciale», ha detto Putin. L’obiettivo dichiarato è «proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio».

Ucraina, Biden contro Putin

Il presidente americano Joe Biden ha denunciato l’attacco «non provocato e ingiustificato» della Russia contro l’Ucraina e come Putin abbia «scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane». «Le preghiere del mondo intero sono per il popolo dell’Ucraina – afferma in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca – che subisce un attacco non provocato e ingiustificato da parte delle forze militari russe». «Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà e gli Stati Uniti e i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e incisivo. Il mondo riterrà responsabile la Russia».

Biden parlerà con i leader del G7 e poi agli americani «per annunciare le conseguenze ulteriori» che Usa e alleati «imporranno alla Russia per questo atto di aggressione non necessario contro l’Ucraina e la pace e la sicurezza globale». «Ci coordineremo con i nostri alleati Nato per garantire una risposta forte e unita che scoraggi qualsiasi aggressione contro l’Alleanza». Il cancelliere tedesco Olaf Scholz condanna in una dichiarazione l’attacco della Russia all’Ucraina come una «palese violazione del diritto internazionale» che «non può essere giustificata da nulla».