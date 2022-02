“Cercasi avvocatessa, inviare foto e profilo Instagram”

“Avvocato di Roma piazza Mazzini cerca avvocatessa: per valutare bene le competenze hanno necessità di avere foto e profilo instagram”. Ricordate il film con Sordi e Claudia Cardinale? “Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”… Ecco, quel film lì, un capolavoro della commedia all’italiana che deve aver ispirato il singolare annuncio di un avvocato romano che, a quanto pare, per valutare la professionalità di una avvocata, – pardòn, “avvocatessa” – ha bisogno del suo profilo instagram.

Lui, l’avvocato in questione, il signor Felice D’Alfonso Del Sordo, noto per aver difesdo Mina, Carlo Verdone e Adriano Celentano, oltre ad Alighiero Boetti e Michele Santoro, replica:: “Solo dopo almeno sei mesi, o anche più, si capisce bene la persona con cui hai deciso di collaborare: vengono fuori dopo tale periodo degli atteggiamenti che incrementano la sintonia o la comprimono”.

I social, aggiunge l’avvocato “mi hanno già aiutato a risparmiare tempo. È inevitabile che il privato si sovrapponga quasi sempre con il professionale, soprattutto quando si passano otto ore dentro lo stesso studio e sotto lo stesso tetto. Quindi tanto vale vedere subito quanto la persona abbia già reso pubblico”. E poi: “In America si fa già così da tempo. Ho ricevuto lettere di insulti per l’annuncio non ambosessi, ma io vedo le donne più grintose, ultimamente, tant’è vero che sono loro state loro a sollevare il polverone, e non i maschietti, esclusi. Ci saranno anche rimaste male, ma sono io che devo scegliere loro, non devo fondare un partito politico, né sono un uomo pubblico, quindi non ho bisogno di consenso. È importante che ci sia stata l’approvazione del mio testo per l’annuncio di collaborazione da parte del consiglio dell’Ordine, e questo mi basta”.