Curzio: «Noi magistrati spremo riscattarci dai nostri errori»

Il «silenzio». Un valore per i magistrati. Lo evoca Pietro Curzio nei due momenti forse più vibranti dell’intera inaugurazione di oggi. C’è prima un gesto: il presidente della Suprema corte indica la lapide che onora i magistrati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e dice «è grazie a quelle persone il cui nome è scolpito nella pietra se oggi si riesce a individuare gli autori degli omicidi in oltre il 70 per cento dei casi, mentre nel 1992 si era fermi al 40». E poi c’è la frase finale, splendida, «la capacità di lavorare in silenzio è la via maestra per superare il periodo difficile che la magistratura vive», con una citazione che nobilita l’intera cerimonia di piazza Cavour: «Voltaire scriveva che “l’onore dei giudici consiste nel riparare i propri errori”».

Così si chiude il discorso inaugurale del primo presidente, almeno nella versione scritta. Perché a braccio, Curzio aggiunge un’altra fortissima suggestione: «Lo scrisse Voltaire, ce lo ha ricordato Leonardo Sciascia».

In un’ammissione di umanissimo limite, nell’umiltà silenziosa rivolta al riscatto, c’è la migliore lezione che la magistratura italiana potesse offrire a se stessa e all’intero mondo della giustizia, nel giorno più delicato del suo lungo affanno. Pietro Curzio evoca il silenzio dell’abnegazione come risposta ai problemi: vale sia per la crisi in cui l’ordine giudiziario è precipitato con i cosiddetti scandali, sia per i segnali anche positivi che si ricominciano a scorgere, per esempio in termini di più spedita definizione delle cause.

Vale però, Curzio non lo dice né intende dirlo, per l’autore stesso della relazione introduttiva, cioè lui, il primo presidente, che non si sofferma mai, e fa bene, sul rischio, scampato per un soffio, di non potersi nemmeno presentare nell’aula magna della Cassazione, dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva annullato la sua nomina e quella di Margherita Cassano. Il massimo vertice della Cassazione non ne parla, né certo ricorda la rielezione votata il giorno prima dal Csm. Nel silenzio, che non cela supponenza ma casomai emozione e sconcerto, Curzio dà un esempio personale di buon magistrato che sa risollevarsi dalle difficoltà.