Maria Masi eletta presidente del Consiglio nazionale forense

Maria Masi, avvocato del Foro di Nola, esperta in diritto di famiglia e diritto del lavoro, è stata eletta all’unanimità presidente del Consiglio nazionale forense. Un’elezione attesa che arriva dopo quasi due anni alla guida dell’organismo istituzionale dell’avvocatura nelle vesti di presidente facente funzioni. Eletti vicepresidenti i consiglieri Patrizia Corona e Francesco Greco.

L’impegno, come dichiarato dalla presidente del Cnf, subito dopo il voto, proseguirà con ancora più determinazione e passione per rimarcare la centralità del ruolo dell’avvocato non solo nella giurisdizione ma anche nella società. Tanti i temi che il Consiglio nazionale forense guidato dall’avvocata Masi continuerà a seguire con attenzione, a partire dalle riforme del processo civile e del processo penale. Negli ultimi mesi indicazioni sulle linee che verranno seguite da qui al futuro prossimo sono emerse con chiarezza. Nel Plenum del Consiglio nazionale forense, svoltosi nello scorso dicembre a Reggio Calabria, in concomitanza con l’iniziativa “A Sud della giustizia”, per esempio, è stato rimarcato «che i problemi della giustizia vanno affrontati con pragmatismo, come più volte evidenziato in ogni sede».

Tra le priorità si segnalano altresì i problemi strutturali, come il personale amministrativo, la carenza di organico negli uffici giudiziari a partire dal numero dei magistrati, l’adeguamento delle infrastrutture. Attenzione particolare verrà rivolta pure nei confronti dell’edilizia giudiziaria, della geografia giudiziaria (periodicamente sottoposta a rivisitazioni) e della riorganizzazione del lavoro degli avvocati a due anni dallo scoppio della pandemia. Da ultimo tutte le questioni legate al green pass base per i legali, che non poca confusione e polemiche hanno generato.

Dieci giorni fa proprio la presidente del Cnf, unitamente al coordinatore dell’Ocf, ha chiesto maggiore chiarezza al ministero della Giustizia in riferimento alla normativa che prevede per gli avvocati l’ingresso nei Tribunali con l’esibizione della certificazione verde.