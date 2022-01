For Life, l’avvocato detenuto che mette alla berlina la giustizia americana

Alla sua prima udienza come avversario gli capita il sostituto procuratore responsabile della sua condanna all’ergastolo che non nasconde lo smarrimento: «Ma come fai essere qui!?», esclama stupito. La risposta è folgorante: «Impegno e buona volontà. Non so quale sia il tuo metodo».In effetti Aaron Wallace (innterpretato da un bravissimo Nicholas Pinnock), protagonista di For Life la serie scritta e ideata da Hank Steinberg, prodotta dalla Abc e approdata da alcuni giorni su Netflix, è un monumento all’intelligenza e alla forza di volontà. Arrestato ingiustamente per spaccio di droga e condannato alla prigione a vita perché non ha voluto patteggiare una pena a vent’ anni, Wallace non si dà per vinto e invece di piangersi addosso decide di studiare legge dietro le sbarre. Ottiene la licenza di penalista e diventa l’avvocato-detenuto grazie alla sua determinazione e sospinto dalla stima della direttrice della prigione in cui è recluso, Safiya Masry, una riformista illuminata e coraggiosa che tenta di arginare dall’interno le iniquità e le spietatezze del sistema carcerario americano. La vita in carcere, «un luogo dove le promesse si chiamano debiti», è un elemento centrale di For Life, l’occhio realista di Steinberg ci mostra i conflitti e le lotte di potere, tra i detenuti e tra chi fa funzionare la macchina infernale della prigionia, l’ottusità vendicativa delle guardie, il cinismo dell’amministrazione, l’azione, spesso interessata e priva di scrupoli della procura. E lo fa senza retorica, senza piagnistei, con un tocco minimalista che compensa la verbosità, a tratti eccessiva, dello script.Wallace combatte per se stesso, per dimostrare la sua innocenza e l’immoralità del potente e corrotto procuratore Glenn Maskins, il villain della pellicola, l’uomo che ha fatto a pezzi la sua vita che aspira all’ambita guida della Procura generale. La moglie lo ha lasciato per il suo migliore amico e in fondo non crede alla sua innocenza o ha smesso di farlo, la figlia, che quando venne arrestato era appena una bambina ora è un’adolescente inquieta e problematica totalmente schierata dalla parte del padre. La sua esistenza di persona onesta e benestante (prima dell’arresto era proprietario di una discoteca) non c’è più. Ma la strada per riscattarsi e ottenere giustizia non è la guerra solitaria, la catarsi hollywoodiana, il “metodo” consiste nell’aiutare gli altri detenuti, i suoi compagni, afroamericani come lui vittime di condanne sommarie e di pregiudizi razziali oppure nazisti e suprematisti bianchi,perché «tutti hanno diritto a un giusto processo».«Noi giochiamo con la vita di tantissima gente, ricordatelo»