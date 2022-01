La moglie di Angelo Burzi: «Colto e carismatico: mio marito era onesto»

La moglie di Angelo Burzi, torna a parlare del suicidio dell’ex consigliere regionale del Piemonte, a distanza di quasi due settimane dalla tragedia che ha scosso il mondo della politica e ha acceso nuovamente i riflettori sulla magistratura. In un’intervista al “Giornale“, Giovanna Perino, ringrazia innanzitutto chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte «sostenendo la sua ultima battaglia per la verità». Chiaro riferimento a una parte del mondo dell’informazione che sta raccontando la sua vicenda giudiziaria attraverso le parole di chi lo conosceva e anche mediante gli interventi di illustri magistrati, come Edmondo Bruti Liberati, che hanno preso una posizione netta nella vicenda in questione.

«Angelo non sentiva il bisogno di piacere a tutti, cosa che lo ha reso unico e speciale per molti e, allo stesso tempo, scomodo per gli altri. Aveva un’intelligenza raffinata, era colto e carismatico». Giovanna Perina aggiunge che Angelo Burzi «era una persona onesta. E solo la rettitudine che era parte di lui, e non certo la debolezza, ha determinato il modo in cui ha scelto di esprimere la sua protesta».