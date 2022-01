«Offro 10mila euro a chi mi dirà chi ha ucciso Viviana e Gioele»

«Offro una ricompensa di 10.000 euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull’omicidio di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana». A dirlo su Facebook Daniele Mondello marito di Viviana e padre di Gioele, trovati morti nelle campagne di Caronia ad agosto 2020. La sua dichiarazione è riportata oggi da alcune testate giornalistiche.

Daniele Mondello ha sempre accusato gli investigatori e la Procura di aver archiviato il caso ipotizzando un suicidio di Viviana e l’impossibilità di capire come è morto il bimbo, senza aver seguito altre piste. «In questa vicenda – prosegue Mondello – ho imparato che devo fare affidamento sulle mie forze. Infatti, se non avessi attivato volontari ed amici per rinvenire i resti di Gioele oggi non avrei neppure una tomba su cui piangere. Ho intorno l’amore di chi mi sostiene. Ma non basta. Dobbiamo capire cosa è successo a mia moglie Viviana e mio figlio Gioele – le stelle che guidano il mio cammino da lassù – e, per capirlo, abbiamo necessità che il territorio parli. Chi sa parli»