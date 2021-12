Tajani: «Berlusconi al Quirinale? E’ un leader autorevole»

Per fronteggiare l’emergenza energetica «fin da subito servono soluzioni strutturali, che ci mettano a riparo da nuovi rialzi nei prossimi mesi nei prossimi anni: servono infrastrutture energetiche, gassificatori, investimenti sulle rinnovabili» e «bisogna credere nell’idrogeno e riprendere la ricerca sul nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito». Lo dice Antonio Tajani al “Giornale”. «Soltanto Draghi al governo può garantirci. D’altronde non è sostenuto da una maggioranza politica. Ma da una maggioranza di unità nazionale. Senza la sua autorità sarebbe difficile superare questa crisi economico-sanitaria», spiega il coordinatore di Forza Italia.

Tajani, tra l’altro, parla del Quirinale: «Non so cos’abbia in testa Letta. Berlusconi è un leader autorevole di questa maggioranza. Una maggioranza e un governo per la costruzione dei quali è stato determinante proprio il contributo del leader azzurro. E comunque non ha senso che ci sia chi sbandiera l’ipotesi di una “maggioranza Ursula” ponendo un veto a uno dei leader che la compongono».