Caso David Rossi, il Ris simula la caduta dalla finestra

Al via gli accertamenti a Siena del Ris dei carabinieri per la perizia disposta dalla Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di banca Mps deceduto il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. I componenti della Commissione sono arrivati da pochi minuti a bordo di due minivan nella sede della banca dove il Ris effettuerà i primi accertamenti nella stanza del manager. Due carabinieri si trovano anche nel vicolo dove precipitò Rossi.

Nella mattinata, secondo quanto si apprende, gli esami si concentreranno sul fancoil dal quale Rossi, secondo la ricostruzione della procura di Siena, si sarebbe arrampicato per salire sulla finestra. Alle 13.30 la Commissione incontrerà la stampa mentre alle 16 ci sarà l’audizione di Rosario Mortillaro, ufficiale dei carabinieri in pensione, che la sera del 6 marzo 2013 entrò nella stanza di Rossi dopo la sua morte.

Dalle 17 la perizia più attesa: la simulazione della caduta del manager dalla finestra con l’ausilio di strumentazione 3d. Un accertamento che sarà poi eseguito anche sull’orologio del manager caduto con qualche minuto di ritardo rispetto al corpo sul selciato del vicolo di Monte Pio. Qui sono radunati i giornalisti e cameramen oltre a uno spiegamento di forze dell’ordine. Intanto la procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulle immagini, insieme a due video della polizia, che non furono allegate al fascicolo aperto dai pm di Siena dopo la morte di David Rossi, manager di Mps.