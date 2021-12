Riforma Csm, Forza Italia: «Il referendum dell’Anm si faccia ora»

«Quando, per prima, Forza Italia parlò di sorteggio per l’elezione della componente togata del CSM, la nostra proposta parve un’autentica eresia. Ora addirittura la stessa Anm la sottopone a referendum tra i propri iscritti. Anche i giudici sono quindi consapevoli che la gravissima crisi di credibilità della magistratura potrebbe imporre soluzioni innovative o rivoluzionarie. Resto invece sorpreso dal fatto che questo referendum venga indetto per il 27 ed il 28 gennaio, quando con ogni probabilità i giochi in commissione Giustizia si saranno conclusi. Se questa vuole essere una iniziativa seria, si svolga ora e non a gennaio». Lo dichiara in una nota Pierantonio Zanettin, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio.