Ergastolo ostativo, così i partiti sfidano la Corte costituzionale

C’è un clima strano, attorno alla legge sull’ergastolo ostativo. Segnato da una implicita tentazione di “correggere” la Corte costituzionale, che a maggio ha bollato come illegittima la preclusione del beneficio principale, la liberazione condizionale, per mafiosi e terroristi condannati al “fine pena mai”. C’è una ostilità latente, innanzitutto nella “vecchia” alleanza giallorossa, all’idea di una legge che applichi fino in fondo il dettato della Consulta.L’eco politica mainstream di tale orientamento è per esempio nelle parole pronunciate martedì scorso da Enrico Letta alla “agorà” voluta dai dem con M5S e Leu, oltre che con magistrati e giuristi, proprio sull’ergastolo ostativo: «L’occasione del Recovery va colta, ma la cosa peggiore è farlo senza avere alta l’asticella verso l’aggressione mafiosa» .