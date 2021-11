«Io, avvocato di Alex, vi spiego perché è stato giusto assolverlo»

«Sono assolutamente convinto che Alex abbia agito per la necessità di difendere se stesso, il fratello e la mamma: quella sera, quando ha visto il padre andare verso i coltelli, non ha più avuto nessun dubbio». L’avvocato Claudio Stata ne è certo. Quella della Corte di Assise di Torino, che ieri ha assolto Alex Pompa perché “il fatto non costituisce reato”, è una sentenza “giusta”. Anzi, “giustissima”. “In casa Pompa c’era una situazione tale di violenza, da poterla descrivere come “scuola di legittima difesa” imminente e permanente. Perché il pericolo imminente non si è creato soltanto la sera del delitto, c’era da anni”, spiega al Dubbio il legale di Alex. Una sera che ha cambiato per sempre la vita di un ragazzo di appena 18 anni, che il 30 aprile 2020 ha ucciso con 34 coltellate il padre Giuseppe al culmine dell’ennesima lite in famiglia.

Avvocato Strata, perché è convinto che Alex abbia agito per legittima difesa?

Perché abbiamo avuto la fortuna di poter ricostruire almeno gli ultimi due anni di vita in casa Pompa, e di ricostruirla non solo attraverso le testimonianze, che sono sempre insidiose e pericolose. Le prove dichiarative per definizione sono sempre pericolose perché possono essere colorite e soggettive, ma qui avevamo delle registrazioni e tantissimi messaggi mandati dai ragazzi agli amici o alle fidanzate dell’epoca che hanno permesso di ricostruire in modo preciso la cronologia di episodi di gravissime intemperanze e violenze da parte del padre.

(la versione integrale sul Dubbio di Domani)