Quirinale, ora spunta fuori il nome di Paolo Gentiloni

«Paolo Gentiloni sarebbe un ottimo nome per il Colle, potendo contare non solo su un ottimo curriculum nazionale, ma anche su un crescente prestigio internazionale in Europa e negli Stati Uniti. Detto questo, ricordo che i nomi buoni devono arrivare in prossimità del 18 gennaio, quando le Camere riunite inizieranno le votazioni». Lo ha detto il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista a Repubblica.it.

«Le persone equilibrate e di buon senso – continua Marcucci – come il Commissario europeo, trovano sempre l’attenzione dovuta anche negli altri schieramenti. Paolo, anche quando in passato ha avuto deleghe molto delicate, penso al suo ministero delle Comunicazioni, ha sempre parlato con tutti, trovando soluzioni di sistema che si sono dimostrate molto efficaci». Per l’ex capogruppo dem in Senato però sarebbe arrivata l’ora di candidare una donna. «Sarebbe per tutto il Paese un segnale di svolta profondissimo – dice – . Per tutta la società, mondo del lavoro e politica compresi. Io sarei favorevolissimo a votare una donna».