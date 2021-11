Il corso del Consiglio Nazionale Forense per esperti nella crisi d’impresa

L’Ordine degli Avvocati di Udine e l’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati organizzano per il 5 novembre Palazzo Belgrado di Udine, dalle 15.30 alle 18.30, visibile si piattaforma Zoom il convegno “La riforma del processo penale e civile: la svolta o mero restyling?”.

L’appuntamento sarà aperto dai saluti di Barbara Zilli, assessore alle Finanze Regione Friuli Venezia Giulia, Pietro Fontanini, Sindaco del Comune di Udine, e di Paolo Corder, presidente del Tribunale di Udine. Moderati da Alessandra Stella, residente dell’Unione Triveneta, e Massimo Zanetti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine relazioneranno per il processo penale Paola Rubini, vicepresidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, e Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale dell’Università La Sapienza di Roma. Per il processo civile interverranno Giuliano Scarselli, ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Siena, e Antonio de Notaristefani di Vastogirardi presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili.

DAL 5 NOVEMBRE ALL’11 DICEMBRE IL CORSO ON LINE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER FORMARE I NUOVI ESPERTI CRISI D’IMPRESA

Il Consiglio Nazionale Forense, con la Commissione procedure concorsuali coordinata dal consigliere nazionale Emmanuele Virgintino, organizza dal 5 novembre all’11 dicembre un primo corso di formazione, rivolto agli avvocati con oltre cinque anni di iscrizione all’albo, per ricoprire il ruolo di esperti nell’elenco della composizione negoziata della crisi d’impresa e affiancare gli imprenditori nel risanamento aziendale. Il corso online sulla piattaforma www.formazioneavvocatura.it, per un numero massimo di 250 posti, è strutturato in 11 giornate di lezione per una formazione complessiva di 55 ore, come previsto dal decreto legge sulla crisi di impresa approvato dal Parlamento. Ci si può iscrivere al link iscrizioni: https://bit.ly/CNF_Corso-crisi -impresa.