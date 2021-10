«Il fatto non sussiste»: assolta Daniela Poggiali, l’infermiera condannata all’ergastolo

«La mia assistita è stata assolta da tutte le accuse perché il fatto non sussiste. Finalmente è stata fatta giustizia, anche se tardiva». A dirlo è l’avvocato Gaetano Insolera, legale di Daniela Poggiali, oggi assolta dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna per la morte di Rosa Calderoni, 78 anni, e Massimo Montanari, 94 anni, deceduti entrambi all’ospedale di Lugo, nel Ravennate, dove Poggiali lavorava come infermiera.

L’assoluzione arriva a distanza di anni dai due casi, avvenuti nella primavera del 2014, con la sentenza di appello ter. Nel primo caso si partiva da un ergastolo, due volte riformato da assoluzioni in appello, poi annullate da altrettante Cassazioni. Nel secondo da una condanna a 30 anni, in primo grado. In entrambi, per la Corte, «il fatto non sussiste».

Oltre alle due assoluzioni, la Corte di assise di appello ha ordinato anche l’immediata scarcerazione per l’ex infermiera. Che raggiungerà dunque Forlì, dove è in custodia cautelare, e poi una volta prese le sue cose, sarà di nuovo libera, come successe dopo la prima assoluzione, nel luglio 2017, all’epoca dopo mille giorni di carcere.