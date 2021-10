Proiezioni: Milano, Napoli e Bologna al centrosinistra, Torino verso il ballottaggio. A Roma sfida incerta

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai a Roma Enrico Michetti, candidato di centrodestra, è al 30,3%, il candidato di centrosinistra, Roberto Gualtieri è al 27,4%. Il leader di Azione Carlo Calenda è al 18,6% mentre la sindaca uscente Virginia Raggi al 18,9% (copertura del campione 12%). Secondo i dati forniti dal Viminale l’affluenza definitiva al voto nella città di Roma si attesta al 49.92% (in calo rispetto al 57.96% delle passate elezioni).

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai a Milano il sindaco uscente Giuseppe Sala è al 57,4% mentre il candidato di centrodestra Luca Bernardo è al31,6%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Layla Pavone e Gianluigi Paragone sono entrambi al 3,1%.

In base alla II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 12%, a Napoli il candidato del centrosinistra Gaetano Manfredi è al 62,7%mentre il candidato del centrodestra Catello Maresca è al 21,6%.Antonio Bassolino è all’8,4% e Alessandra Clemente è al 5,8%.

Alle comunali di Bologna in base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai in testa c’è il candidato Matteo Lepore, appoggiato tra gli altri da Pd e M5s, al58,5%, seguito dal candidato di centrodestra Fabio Battistini al31,3%. La copertura del campione è del 10%.

Stando alle seconde proiezioni di Consorzio Opinio Italia per Rai a Torino, con una copertura del campione dell’11%, Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, è al 43,5% dei voti mentre il candidato del centrodestra Paolo Damilano al 38,6%. Terza con molto distacco è Valentina Sganga del Movimento 5 Stelle, che si ferma al 9%.

I primi exit poll di Opinio Rai

A Roma testa a testa tra il candidato di centrodestra Enrico Michetti (27-31%) e il candidato del Pd Roberto Gualtieri (26,6-30,5%). Seguono la sindaca uscente Virginia Raggi con una forbice tra 16,5-20,5%, e Carlo Calenda tra 16,5 e il 20,5%. In base al primo instant Poll Elezioni Comunali Roma di Quorum/Youtrend per Sky TG24 invece: Roberto Gualtieri tra 26-30%; Enrico Michetti tra 24-28%; Carlo Calenda tra 18-22%; Virginia Raggi tra 18-22%; Altri candidati : 5-7% .

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai a Milano il sindaco uscente Giuseppe Sala è al 54-58% mentre il candidato di centrodestra Luca Bernardo è al 32-36%.Il candidato del Movimento 5 Stelle Laila Pavone è al 2-4% mentre Gianluigi Paragone è al 2-4%.

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai a Napoli Gaetano Manfredi che corre in rappresentanza di uno schieramento ampio formato da Pd, Movimento 5Stelle e altri partiti di centrosinistra è al 57-61% mentre Catello Maresca, sostenuto dai partiti di centrodestra e da liste di ispirazione civica è al 19-23%. Antonio Bassolino è al 9-13% mentre Alessandra Clemente, assessore della Giunta comunale di Luigi de Magistris, candidata con il sostegno di alcune liste civiche è al5,5-7,5%.

Alle comunali di Torino, secondo il I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è al 44-48% mentre il candidato di centrodestra Paolo Damilano è al 36,5%-40,5%. La candidata di M5s ed Europa Verde Valentina Sganga è al 7-9%.

Alle comunali di Bologna secondo il I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai (copertura del campione 80%), in testa c’è il candidato Matteo Lepore, appoggiato tra gli altri da Pd e M5s, al 61-65%, seguito dal candidato di centrodestra Fabio Battistini è al 26,5-30,5%. Marta Collot sostenuta da Potere al Popolo è al 2-4%, Addolorata Palumbo appoggiata da Sinistra unita-Rifondazione comunista-Pci è all’1-3%.

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai a Trieste il sindaco uscente di centro destra, Roberto Di piazza, è al 46-50% mentre il candidato di centrosinistra Francesco Russo è al 29-33%. Alessandra Richetti candidata del M5s è al 2-4% mentre Riccardo Laterza è al 9-13%.

Alle regionali in Calabria, secondo il I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è in testa con il 46,5-50,5%, a seguire la candidata di centrosinistra Amalia Cecilia Bruni 24-28%. Luigi de Magistris è al 21-25% mentre Mario Gerardo Oliverio è al 1,5-3,5%.