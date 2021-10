Elezioni in Italia, dodici milioni alle urne domani e lunedì

Sono 12.147.040, divisi in 14.505 sezioni, gli italiani chiamati alle urne domani (dalle 7,00 alle 23,00) e lunedì (dalle 7,00 alle 15,00) per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali: 1.192 i comuni interessati (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia). Sono alcuni dei dati contenuti nel dossier statistico dedicato alle amministrative dal Viminale.

In particolare, andranno al voto 19 capoluoghi di provincia dei quali 6 anche capoluoghi di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste.I restanti 13 capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese.

Nelle stesse date si svolgeranno le elezioni regionali nella regione Calabria e le elezioni suppletive della Camera dei deputati rispettivamente nella XII circoscrizione Toscana (collegio uninominale 12 – Siena) e nella circoscrizione XV Lazio 1 (collegio uninominale 11 – Roma – Quartiere Primavalle).«Le operazioni di voto – spiega il Viminale – si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021 adottato dai Ministri dell’Interno e della Salute in data 25 agosto 2021».

Roma, con 2.359.250 elettori, è il comune maggiore ad andare alle urne, Morterone, in provincia di Lecco, il minore (27 elettori).Attraverso il sito web e l’App per dispositivi ’Eligendo mobilè saranno consultabili i dati relativi all’affluenza al voto ed i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale di tutte le consultazioni, ivi compresi i dati delle elezioni regionali della Calabria sulla base delle indicazioni operative della medesima Regione.