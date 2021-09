Il legale di Morisi: «Pronto a chiarire tutto, sua condotta penalmente irrilevante»

L’avvocato di Luca Morisi, Fabio Pinelli, conferma di «aver già manifestato all’Autorità Giudiziaria la piena disponibilità del suo assistito a chiarire tutti gli aspetti della vicenda, ribadendo la piena convinzione della irrilevanza penale della condotta di Morisi, il quale non ha mai posseduto il flacone contenente il liquido oggetto di accertamenti»

L’avvocato dell’ex guru social della Lega precisa in una nota che allo stato non risulta coinvolto alcun «quarto uomo», e anzi dagli atti nella legittima disponibilità della difesa risulta sottoposta a indagine solo una ulteriore persona oltre a Morisi. L’avvocato Pinelli ritiene di non dover aggiungere altro, se non l’auspicio «che il tutto possa essere trattato per quello che è: un fatto che attiene alla vita privata dell’interessato».