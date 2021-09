Bruno Bossio: «Le carceri sono lo specchio dei pregiudizi sui meridionali»

*Servizio video di Lorenzo Tardioli, collettivo Lorem Ipsum

TAPPA ZERO: TORINO. Roberto incontra la parlamentare dem Enza Bruno Bossio, che ci accompagnerà anche nella tappa finale a Motta Santa Lucia. Il tour “Sui pedali della libertà”, appena iniziato, unisce infatti due luoghi significativi: il museo di Cesare Lombroso a Torino e il paese di provenienza in Calabria di Giuseppe Villella. Il cui teschio, per il fondatore dell’antropologia criminale, dimostrava la correlazione tra le fattezze fisiche e la predisposizione a delinquere. «Devo dire – spiega Bruno Bossio – che purtroppo le teorie lombrosiane segnano l’inizio di un pregiudizio che è rimasto, se è vero come ci dicono le percentuali che la maggioranza della popolazione italiana in carcere – spesso detenuta ingiustamente – è meridionale. Soprattutto quando ci sono esigenze cautelari e non condanne».