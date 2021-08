“Ora salviamo gli avvocati e i magistrati afghani in pericolo”

“I giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati afgani rischiano attualmente di pagare con la vita per aver contribuito all’opera di giustizia e alla creazione dello Stato di diritto”. L’allarme lanciato dalla ministra Cartabia non potrebbe essere più chiaro: dopo la caduta di Kabul nelle mani dei talebani, gli operatori della giustizia, e in particolare le donne, sono esposti a un rischio enorme. E spetta ai singoli paesi, di concerto con le istituzioni europee, garantire la massima solidarietà verso chi ha contribuito fino ad oggi alla promozione dei diritti fondamentali, evitando al contempo di “cancellare gli sforzi profusi negli ultimi vent’anni dai nostri rispettivi governi – sottolinea Cartabia – per promuovere l’indipendenza della giustizia, salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali e sviluppare la formazione giudiziaria”.

L’appello è rivolto in particolare al commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, la cui attenzione sul tema è sollecitata attraverso una lettera firmata dalla guardasigilli e dal suo omologo Francese, Eric Dupond Moretti, spagnolo, Pilar Llop Cuenca, e dalla ministra Sam Tanson per il Lussemburgo. “In aggiunta alle numerose azioni già intraprese a livello di Unione Europea per tutelare le donne e gli uomini afgani particolarmente minacciati – si legge nella lettera – noi riteniamo che debba essere esercitata la solidarietà nei confronti degli appartenenti alle professioni legali con una vigilanza particolare. Infatti, il rilascio da parte dei talebani di detenuti già condannati in precedenza fa pesare, in particolare su giudici, pubblici ministeri e avvocati, la minaccia di imminenti rappresaglie”.

Si tratta di una preoccupazione condivisa e segnalata fin dalle prime ore della crisi afgana dalle istituzioni e dalle associazioni forensi che si sono subito mobilitate per costruire una rete di sostegno a favore dei colleghi in pericolo attraverso un’attività di monitoraggio internazionale. La stessa guardasigilli riconosce l’impegno e “l’aiuto di associazioni di magistrati e ordini di avvocati” che hanno iniziato “a stilare un elenco di operatori della giustizia che necessitano di una particolare tutela” con l’auspicio – prosegue la lettera – di “poter unire i nostri sforzi per accoglierli quanto prima”.