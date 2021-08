I vescovi contro il referendum sull’eutanasia: “Scegliere la morte è la sconfitta dell’umano”

“Grave inquietudine” viene espressa dalla Presidenza della Cei per la raccolta di firme per il referendum che mira a depenalizzare l’omicidio del consenziente, aprendo di fatto all’eutanasia nel nostro Paese. “Chiunque si trovi in condizioni di estrema sofferenza va aiutato a gestire il dolore, a superare l’angoscia e la disperazione, non a eliminare la propria vita – si legge in una nota -. Scegliere la morte è la sconfitta dell’umano, la vittoria di una concezione antropologica individualista e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni interpersonali”

Insomma, Oltretevere non hanno apprezzato il raggiungimento delle 500mila firme annunciato dai promotori del referendum sull’eutanasia. Un obiettivo centrato grazie alla possibilità di firmare online la petizione .