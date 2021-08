E’ morto Gino Strada, il fondatore di Emergency

E’ morto il fondatore di Emergency Gino Strada. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Strada aveva 73 anni.

Chi era Gino Strada

Gino Strada, medico, era nato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Nel corso della sua vita, dopo aver svolto l’attività sanitaria in ospedale, decise di fondare insieme a un gruppo di colleghi, Emergency, un’associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra. Era il 1994 quando cominciò questa esperienza, che ha dato la possibilità di curare oltre milioni di persone in oltre 16 Paesi del Mondo. Secondo quanto si apprende, Gino Strada era malato da tempo a causa di problemi cardiaci.