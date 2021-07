L’avvocatura ricorda Lidia Poët, prima donna d’Italia iscritta all’Albo forense

Quasi tutte le grandi conquiste passano per uno scandalo. Dove per scandalo s’intende lo sconcerto dell’opinione pubblica che sempre accompagna il progresso quando un avvenimento rompe gli schemi incrostati della società. Così fu per Lidia Poët, prima avvocata del Regno d’Italia iscritta all’Albo di Torino nel 1883. Quindi rimossa subito dopo per volontà della Corte d’Appello, e infine riammessa nel 1920 dopo una lunga battaglia. Quella di Lidia Poet è una storia di straordinaria determinazione. Ma di una caparbietà che trae la sua forza dalla legge e dal diritto.

A lei, avvocata piemontese di Traverse, il Consiglio dell’Ordine di Torino dedica oggi un cippo commemorativo posizionato nei giardini del Palazzo di Giustizia. Si tratta di un «simbolo per le battaglie di genere» posta a «beneficio dei tanti cittadini che non conoscono questa storia», spiega la presidente dell’Ordine di Torino Simona Grabbi. Che ha portato a termine questa iniziativa con il favore dell’amministrazione comunale, da «sempre – sottolinea Grabbi – molto sensibile al tema della parità di genere». Il cippo sarà scoperto oggi stesso alla presenza, tra gli altri, della sindaca di Torino, Chiara Appendino, e dei rappresentati del Consiglio dell’Ordine. A Poet sarà quindi intitolata l’area giochi all’interno dei giardini, per ricordare l’impegno che l’avvocata piemontese profuse nell’ambito del diritto minorile. «Ai colleghi che prestano giuramento – spiega Grabbi – ricordo sempre che questo Consiglio ha dato molte ragioni di orgoglio ai suoi appartenenti, affinché siano custodi di questa memoria». «L’avvocato Fulvio Croce, che ha dato la vita in nome della professione, né è l’esempio più fulgido», aggiunge la presidente del Coa di Torino. «Ma questo Consiglio – sottolinea – ha avuto tante altre figure importanti, altre storie da raccontare». Proprio come quella di Lidia Poet, il cui esempio ancora oggi guida le donne a battersi contro le disparità di genere nella professione.

La sua vicenda inizia nel 1881. In quegli anni, inutile a dirsi, Poet è tra le prime donne a laurearsi in giurisprudenza all’Università di Torino con una tesi sulla condizione femminile in Italia e sul diritto di voto per le donne – «una tesi profetica», fa notare Grabbi. Per due anni svolge la pratica forense per abilitarsi alla professione, quindi supera con grande successo l’esame di procuratore legale. La sua richiesta di iscrizione all’Ordine, a quel punto, non avrebbe dovuto stupire nessuno: è conforme alla legge. Che non prevede nessun divieto esplicito per le donne di presentare domanda né di esercitare la professione. Ma la cultura, quella con cui Poet deve fare i conti, è un altro affare. Il chiacchiericcio si rincorre nei corridoi dei tribunali sabaudi. Soprattutto quando, nel 1883, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati accetta la sua iscrizione con otto voti a favore e quattro contrari. L’allora Procuratore Generale del Re però non ci sta e decide di denunciare questa “anomalia” alla Corte d’Appello. Che quindi provvede a cancellarla dall’Ordine con questa motivazione: «L’avvocheria è un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine». E infatti, scrivono i giudici, «sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste». Ma per capire quale fastidio la figura di Poet procurasse ai magistrati bisogna leggere oltre. «Non occorre nemmeno di accennare al rischio – si legge nella sentenza dell’epoca – cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d’altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell’avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorata un’avvocatessa leggiadra».

Per i 37 anni successivi alla sua imposta cancellazione dall’albo, Lidia Poët non interruppe mai l’esercizio concreto della professione, specializzandosi nella tutela diritti dei minori, degli emarginati e delle donne.Alla fine, proprio la perseveranza che la aveva spinta a combattere per rimanere iscritta all’albo forense, anche a costo di dare scandalo nel suo stesso foro, ottenne ragione giuridica. Nel luglio 1919, infatti, il Parlamento approvò la legge Sacchi, che autorizzava ufficialmente le donne ad entrare nei pubblici uffici, ad esclusione della magistratura, della politica e dei ruoli militari.Così, nel 1920, Lidia Poët poté finalmente ripresentare – con immediato accoglimento – la richiesta di iscrizione all’Ordine degli Avvocati. All’età di 65 anni tornò ad indossare la toga che le era stata tolta e ad utilizzare il titolo di avvocato.

Parole intrise di pregiudizio che oggi forse fanno sorridere, sottolinea la consigliera del Cnf Daniela Giraudo, ma che ricordano a tutte le avvocate quale coraggio servì «all’indomita» Lidia Poet per opporsi ai tanti ostacoli che incontro nel suo cammino. «Sono particolarmente felice che la Città di Torino abbia ritenuto di voler riconoscere questo tributo ad una figura molto cara all’Avvocatura piemontese e da sempre celebrata come luminoso esempio», dice Giraudo. Che poi ricorda le parole di un suo collega, il consigliere del Cnf Mario Napoli «che non ha mai mancato di portarla ad esempio nelle tante occasioni istituzionali della nostra Curia e di restituirne vivo e vivace lo spirito di assoluta modernità».

«Ringrazio la Presidente Grabbi che, nonostante i tanti problemi di questi tempi, unitamente al suo Consiglio dell’Ordine è riuscita a farle conseguire questo importante riconoscimento che davvero è il giusto tributo ad una collega a cui tutte noi dobbiamo guardare con ammirazione e riconoscenza», conclude Giraudo.