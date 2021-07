Voghera, Fedez contro Salvini: “A parti invertite parlerebbe di legittima difesa?”

Ci risiamo, Fedez vs Salvini. E questa volta a scatenare lo scontro sono i fatti di Voghera, sul quale il segretario della Lega è tornato a più riprese a difesa dell’assessore leghista che ha ucciso con un colpo di pistola un uomo di nazionalità marocchina. “Se a sparare fosse stato un extracomunitario e a morire un assessore, parleremmo di legittima difesa?”, chiede provocatoriamente il cantante rap via Instagram rivolgendosi al leader del Carroccio, che ieri, subito dopo i fatti, aveva detto in una direttaFacebook : “Altro che Far West a Voghera, si fa strada l’ipotesi della legittima difesa”.