Congresso nazionale forense, la sfida dell’unità

Nel Recovery, nell’Italia del futuro rincuorata dalle risorse Ue, c’è un enigma sottile di cui nessuno, tranne gli avvocati, parla: l’equilibrio fra crescita e diritti, il rischio che la persona sia scalzata dal dogma dell’efficienza. Oggi gli avvocati ribadiranno il concetto nella sessione ulteriore del loro 34esimo congresso.

Roma, Hotel Ergife: una sede abituale, familiare anche per il mondo forense. Ma l’occasione è straordinaria, come un congresso fuori programma. Perché il ruolo degli avvocati, finora, nelle riforme e nella spedita marcia della politica verso l’attuazione del Piano, è stato solo laterale. laterale. Ascoltata in vista delle riforme, l’avvocatura ha finito per essere percepita, dal governo attuale, come un mero utilizzatore finale dei grandi progetti.

E invece oggi all’Ergife, al congresso nazionale forense, le rappresentanze degli avvocati diranno un’altra cosa: chi custodisce i diritti non può farlo solo nel processo, è giusto che abbia modo di contribuire anche nel sistema. E soprattutto, è giusto che il mondo forense possa indicare ai decisori, Parlamento e governo, la stella polare: i diritti, le garanzie, la centralità della persona tenute ben al di sopra dell’efficienza, della crescita, degli investimenti da attrarre con seduttiva civetteria. Ecco il senso delle assise che si tengono domani e sabato. E che però possono trovare un senso solo se produrranno un miracolo: l’unità. Solo se coesa, l’avvocatura può invocare l’affermazione del proprio ruolo.