Congresso forense, oggi la presentazione al Cnf

Si terrà oggi alle 11.30 presso la sede del Consiglio nazionale forense a Roma (in via del Governo Vecchio, 3) la conferenza stampa di presentazione della sessione ulteriore del XXXIV Congresso nazionale forense, in programma nella Capitale il 23 e 24 luglio.

Le assise saranno l’occasione per avanzare le proposte, le analisi, le critiche degli avvocati italiani sul Pnrr e sui progetti in discussione nel Parlamento di riforma della giustizia civile e penale, così come sul ruolo dell’avvocatura nel futuro del Paese. I temi del dibattito e le ragioni di convocazione di questa sessione straordinaria del congresso, il relativo programma dei lavori e gli ospiti istituzionali e politici, saranno presentati nella conferenza stampa di stamattina dalla presidente facente funzioni del Cnf Maria Masi, dal coordinatore dell’Organismo congressuale forense Giovanni Malinconico, dal presidente di Cassa forense Valter Militi e dal vertice del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma Antonino Galletti. A introdurre l’incontro con i giornalisti, che potrà essere seguito anche sulla pagina ufficiale del Congresso e sui social delle istituzioni forensi, sarà Giuseppe Iacona, tesoriere del Cnf e delegato per le assise di venerdì e sabato.

Domani il webinar di Uncat

Intanto, alla vigilia della sessione congressuale straordinaria, l’Unione nazionale Camere degli avvocati tributaristi ha organizzato per domani un webinar dedicato all’attesa riforma della giustizia tributaria, dal titolo “Una (vera) Riforma della Giustizia Tributaria: se non ora quando?”, in collaborazione con il Gruppo 24 Ore. L’appuntamento è sulla piattaforma Zoom e sulla pagina facebook “Il Sole 24 Ore-Fisco” dalle 15 alle 17 di domani. Dopo i saluti della presidente Cnf Masi e del coordinatore Ocf Malinconico, interverranno il presidente di Uncat Antonio Damascelli e, tra gli altri, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il segretario Anm Salvatore Casciaro e i deputati Giusi Bartolozzi (FI), Alfredo Bazoli (Pd) e Giovanni Currò (M5S).