Draghi e Cartabia in visita al carcere degli orrori

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 16.00 visiteranno la Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, teatro delle violenze sui detenuti emerse di recente anche da alcuni filmati. Al termine dell’incontro il Presidente Draghi e la ministra Cartabia rilasceranno alcune dichiarazioni.

La risposta della ministra della Giustizia, dopo la pubblicazione del video in cui si vedono alcuni agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Santa Mara Capua Vetere picchiare diversi detenuti, era arrivata forte e chiara. «Si tratta di un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere», aveva dichiarato Cartabia. Fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell’autorità giudiziaria e tutte le garanzie per gli indagati la ministra ha parlato di «un tradimento della Costituzione», perché «l’art.27 esplicitamente richiama il “senso di umanità”, che deve connotare ogni momento di vita in ogni istituto penitenziario».